Romania-Kosovo sospesa | il Kosovo esce dal campo per lo striscione romeno “Kosovo è Serbia”

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 12 settembre 2023)gara del gruppo I di qualificazione all’Europeo. I tifosi romeni hanno esposto striscioni con la scritta, hanno intonato cori inneggianti allae il(gioca anche Rrahmani) è uscito dal. Arbitro il francese Delajod. The match betweenandhas been suspended due ton Ultras displaying this hateful banner. Both teams have been sent to the dressing room.#ROUKOS #EURO2024 pic.twitter.com/y7ywCLZDwz — Kosovar Football (@kosovarfootball) September 12, 2023 On a more serious note, how many ...