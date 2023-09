Romania-Kosovo | match interrotto I tifosi romeni espongono uno striscione 'Kosovo is Serbia'

(Di martedì 12 settembre 2023) Quando la politica internazionale si mischia con lo sport, è difficile che il risultato sia positivo. A far parlare, in questi minuti,...

Laè uno dei cinque Paesi dell'Unione Europea che non riconosce l'indipendenza delsospesa Inoltre, dagli spalti i tifosi di casa hanno intonato dei cori inneggianti ...(Photo by Daniel MIHAILESCU / AFP) Sospesagara del gruppo I di qualificazione all'Europeo. I tifosi romeni hanno esposto striscioni con la scrittaè Serbia, hanno intonato ...Interrotta la partita tra. Tutti negli spogliatoi dopo pochi minuti di gioco, a causa del comportamento sugli spalti. I tifosi rumeni hanno infatti esposto uno striscione che recita 'is Serbia', ...Si gioca questa sera, con il difensore del Napoli, Amir Rrahmani che partirà dal 1' minuto: Rrahmani in campo con ilRomânia : Moldovan - Raiu, Drguin, Burc, Bancu - Stanciu, Screciu, Cic&...

Gli ultras romeni non riconoscono l'indipendenza del Paese dei loro avversari: al 18' il direttore di gara interrompe il gioco ...A far parlare, in questi minuti, è il match valido per le qualificazioni agli Europei 2024, tra Romania e Kosovo, interrotto dopo pochi minuti di gioco L'ACCADUTO - I giocatori sono rientrati tutti ...La partita tra Romania e Kosovo è stata sospesa al 16' dopo che dagli spalti dell'Arena Nationala di Bucarest i tifosi hanno intonato dei ...