Roma | Terme di Caracalla aperte anche di notte | nove serate per vivere la magia del parco termale

... ha ricoperto anche altri ruoli: è stata nominata presidente del consorzio autostrade siciliane e commissaria liquidatrice della societàdi Acireale. Il trasloco ale ha garantito un ...'Un progetto di sensibilizzazione in vista della manifestazione nazionale del 7 ottobre aa ... a Montesarchio il 18 settembre, a Teleseil 19 settembre, a Benevento il 21 settembre, a ......" Teatro Nuovo (Anteprima) 5 e 6 ottobre a Genova - Teatro Politeama 7 ottobre a Sanremo (Imperia) - Teatro Ariston 10 e 11 ottobre a Ravenna - Teatro Alighieri 12 e 13 ottobre a- Teatro ...Martellini - Largo Vittime del Terrorismo, 1 -339 18.35.187 -@fidallazio.it TOR TRE TESTE Stadio A. Nori - Largo S. Cevasco, -339 29.61.540 - a.nori@fidallazio.it Condividi su: ...

Roma, Terme di Caracalla aperte anche di notte: nove serate per ... Il Corriere della Città

"Notti Imperiali", visite serali alle Terme di Caracalla RomaToday

A spasso tra le rovine delle Terme di Caracalla, per vivere il fascino dell’antica Roma sotto al chiaro di luna. Dal 14 settembre al 26 ottobre gli appassionati di storia antica potranno rivivere ...Era impegnato negli interventi di ammodernamento della tratta. L'uomo ha riportato una lesione profonda all'arto ...Dal 14 settembre al 26 ottobre, la Soprintendenza Speciale di Roma apre il sito archeologico in orario serale per una passeggiata "libera" nei sotterranei e nel Mitreo o una visita guidata per scoprir ...