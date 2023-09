Roma Primavera | pasticcio cambi | assegnato lo 0-3 all'Empoli

Classe 1993, ha giocato nei settori giovanili di Pergocrema e Siena (dove con laè andato in gol contro ladi Florenzi, Caprari e Politano e contro la Juve di Spinazzola) per poi ...... ma ha provato anche a motivare le variazioni rispetto alle stime fatte la scorsa. Le ... Via Marsala, 29H -Iscriviti ora...ieri pomeriggio si è presentato al Fulvio Bernardini per dirigere la prima seduta settimanale della. Nessun errore, quanto piuttosto un momento decisamente poco fortunato per lae per ...

Roma Primavera, che pasticcio: il Giudice Sportivo assegna lo 0-3 all’Empoli ForzaRoma.info

Roma sconfitta 3-0 a tavolino, è arrivata la decisione del Giudice Sportivo. La nota ufficiale, cos’è successo È arrivato il verdetto del Giudice Sportivo. Empoli-Roma Primavera, vinta 5-3 dai ...Presa la decisione ufficiale, i giallorossi perdono 3-0 a tavolino contro i toscani a causa di una violazione della disposizione del Regolamento sui calciatori fuori quota Adesso la decisione è defini ...