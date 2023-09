Roma | Lukaku non tradisce | il dato che fa sperare Mourinho per l' Empoli

Mourinho , dopo averne testato la tenuta negli ultimi minuti contro il Milan , spera che la serie si allunghi con la. In fondo l' Empoli , il prossimo avversario, aporta fortuna: due ...Questo, per una persona come me e per il resto della squadra, fa bene a tutti noi', ha dichiarato Romeluai microfoni della. ' Che emozioni ho provato ad avvicinarmi al Colosseo Bello ...Commenta per primo Romelu, il grande colpo in attacco della, ha parlato ai canali ufficiali giallorossi: 'Sai cosa è bello Che i tifosi dellasostengono tanto i calciatori se giocano bene. Questo, per una ...

In serie A, tra i più muscolosi, c’è sicuramente Lukaku. Quando l’attaccante belga toglie la maglia, esibisce un corpo straordinario e fa vedere a tutti il suo addome meraviglioso. Se lo vuoi come il ...Mourinho, dopo averne testato la tenuta negli ultimi minuti contro il Milan, spera che la serie si allunghi con la Roma. In fondo l’Empoli, il prossimo avversario, a Lukaku porta fortuna: due reti e ...