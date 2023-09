Roma | il maniaco di via del Tritone | filma 14enni sotto la gonna | bloccato dal papà

Leggi su open.online

(Di martedì 12 settembre 2023) In via del, all’altezza di Largo Chigi, è stato arrestato un uomo accusato di aver molestato due. Nel cellulare di A.T., 52 anni e residente a Cinecittà, la polizia ha trovato oltre 200 foto di giovani e giovanissime registrate a loro insaputa. La storia la racconta oggi Il Messaggero. Comincia domenica 10 settembre alle 18,30. Duepasseggiano con le figlie di 14 e 11 anni. Uno dei duesi accorge che un uomo sta registrando un video con la figlia con un cellulare appoggiato su una borsetta. Prende di petto l’uomo: «Fammi vedere, cosa stai facendo?». Nasce una discussione. E lui prova a cancellare foto e video. Arriva una pattuglia di agenti del gruppo Trevi. Che si porta via l’uomo e ispeziona il suo cellulare. 200 foto e video La polizia trova infatti oltre 200 ...