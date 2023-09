Roma-Empoli | rebus in difesa | su chi punterà Mourinho?

Commenta per primo Romelu Lukaku scalda i motori con il Belgio per l'esordio da titolare con la, alla ripresa del campionato contro l'. L'attaccante belga ha una tradizione che vuole portare avanti: in tutti i debutti da titolare in campionato ha sempre fatto almeno un gol., Jose Mourinho contro l'sta pensando di lanciare in campo Dybala e Lukaku insieme dal primo minuto Laè al lavoro per preparare la prossima sfida di campionato contro l'e, come ..., Mou pensa al debutto di Evan Ndicka per sostituire Mancini Visti i problemi che hanno colpito ... Mou pensa al possibile inserimento di Evan Ndicka come titolare nella gara contro l'. Il ...

La Roma al lavoro in vista dell’Empoli. Il Galatasaray vuole Celik, Mou dice no ForzaRoma.info

L'allenatore dei giallorossi ragiona sul centrocampo per la prossima gara di campionato: favoriti i due italiani ...Oggi alle 16:30, l’Empoli riprenderà gli allenamenti di preparazione per la prossima partita contro la Roma. La sfida contro i giallorossi sarà particolarmente impegnativa per i toscani, e entrambe le ...