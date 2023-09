Roma | ecco in che scuola va la figlia di Ilary Blasi | la retta costa oltre 20mila euro l’anno

Leggi su funweek

(Di martedì 12 settembre 2023) Isabel Totti frequenterà unamolto prestigiosa: l’Ambrit International School nella zona Portuense di. LEGGI ANCHE –, il liceo senza voti: in questagli studenti non vengono valutati con un numero Ambrit International School Lainternazionale Ambrit rappresenta una modalità di insegnamento molto approfondita. Lasi offre di seguire i propri ragazzi dall’infanzia fino alle scuole medie, con un approccio diverso da quello che può offrire una pubblica. Per la prima infanzia, ad esempio, offre un ambiente caldo e accogliente per gli studenti più giovani e in ogni classe si riflette la cura e la dedizione che gli insegnanti mettono nel rendere laun posto speciale per i figli. La chiave è il desiderio di apprendere ...