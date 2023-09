Rivaldo | che novità | il brasiliano è azionista del Farul Constanta!

(Di martedì 12 settembre 2023) La leggenda brasiliana,, è ufficialmente da poche oredi minoranza delConstanta. Il club che milita nel campionato della Romania ha dunque un’altra grande stella tra le proprie figure di spicco. Infatti nel, è presente oltre al verdeoro anche la leggenda del calcio romeno, Georghe Hagi. Proprio i rapporti tra i due fuoriclasse, che hanno incantato il mondo negli anni 90, sono alla base di quest’entrata in scena di. L’ex stella brasiliana ha infatti, ammesso di aver seguito in questi anni con attenzione il campionato e i risultati raggiunti da Hagi nel club, convincendosi così ad investire.è così diventatodi minoranza del club. Le quote rilevate, dal vincitore del Pallone d’Oro nel 1999, sono del 10% della ...

