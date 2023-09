(Di martedì 12 settembre 2023) Errore Geografico neldagli appassionati “Esclusa:, Il Celebre Gioco di Strategia, Commette un Grave Errore Geografico nella Sua Nuova Edizione” Il celebre gioco di strategiaè da tempo un passatempo amato in tutto il mondo, offrendo ai giocatori l’opportunità di pianificare strategie militari e conquistare continenti. Tuttavia, la sua ultima edizione ha suscitato scalpore tra gli appassionati, in particolare tra quelli sardi, a causa di un errore geografico fondamentale: laè scomparsa dalle mappe di gioco. Errore commesso nei confronti Stati Uniti Gli editori Spin Master ed Editrice Giochi hanno ...

Mancano nove mesi, ma al Nazareno si lavora già per comporre ildelle candidature alle Europee del 2024 . La segretaria del Pd Elly Schlein si trova ad affrontare un complesso gioco di equilibri tra il rilancio della sinistra e la necessità di non deludere ...Proprio 20 anni fa fu proprio il Club delcagliaritano a segnalare all'editore di "" l'... approfondimento Scuola, cinque giochi educativi e libri per il back to schoolUn particolare che non è passato inosservato agli appassionati dell'isola: a Cagliari c'è un famosoClub che organizza tornei tutto l'anno. Già in passato, circa venti anni fa, il club del ...

Risiko 2023 la Sardegna è assente: richiesta correzione urgente Punto! Il web magazine

Nella nuova edizione di Risiko, c'è un dettaglio mancante: non c'è la Sardegna. I fan del gioco di strategia non l'hanno presa bene: "Correggete il tabellone".La Sardegna è una terra dimenticata dalle mappe Sembrerebbe di sì, grazie a un clamoroso errore nella nuova edizione di uno dei ...