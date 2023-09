Riparte Striscia | no Hunziker e Greggio | colpo di scena | a chi si affida Ricci

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 12 settembre 2023) Grossa sorpresa ala notizia, il tg satirico di Canale 5 che quest'anno festeggerà 36 anni in onda. Un record a cui ovviamente contribuisce il regista e fondatore Antonio, la "mente" dello show, che ogni anno si diverte a mescolare le carte e spiazzare i telespettatori. Un vezzo è quello di alternare le coppie di conduttori più volti durante la stessa stagione e così sarà anche quest'anno. In attesa della conferenza stampa di presentazione prevista il 21 settembre, è Davide Maggio, il guru dei gossip televisivi, ad anticipare che il debutto non saràto né a Ezioed Enzo Iacchetti né a Michellee Gerry Scotti, ma a un altro affiatatissimo duo, sicuramente meno rodati di quelli appena citati ma che visti i precedenti è sicuramente sulla strada buona: saranno ...