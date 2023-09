Rihanna torna con il sodalizio più cool di stagione Tappa fissa tra bellezza e moda

(Di martedì 12 settembre 2023) Fenty X Pumano con un nuovo. I dettagli. La global icone PUMA hanno presentato ufficialmente il loro nuovo franchise.al brand come Creative Director di FENTY x PUMA con una partnership pluriennale e diversi lanci in pipeline. Il ritorno di FENTY x PUMA unisce la profonda storia e l’heritage sportivo di PUMA con la statura iconica dicome leader nella musica, nella cultura e nella. La FENTY x PUMA Avanti, il primo franchise di calzature della partnership, è un mix unconventional di due icone PUMA che unisce il design in pelle di alta qualità della scarpa da calcio King con la suola della scarpa da running Easy Rider.e PUMA hanno una storia di lanci di prodotti sport style dirompenti per il ...

Il ritorno atteso di Fenty x Puma : La storia di una rinascita Dopo una pausa di sei anni, durante la quale la superstar si è dedicata interamente al mondo dei cosmetici e alla creazione del suo brand ...La collaborazione tra la stella delle Barbados e il produttore tedesco di articoli sportivi, avviata nel 2015, ritorna con il lancio della calzatura "Avanti" il 15 settembre.