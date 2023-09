I tempi di presentaione della domanda I tempi per presentare la domanda didiper l'inquadramento definitivo in una delle 6 fasce stipendiali sono di 4 mesi: dall'1 settembre ...Dunque, stando a questa, il giocatore non avrebbe mostrato convinzione né entusiasmo ...un epilogo che lo avrebbe messo ancora in discussione e una dolce declinazione della sua...: come funzionava prima del DL Salva Infrazioni Il decreto interviene sul Testo Unico del 1994 che prevedeva come il servizio di insegnamento pre ruolo prestato presso le scuole ...

Ricostruzione carriera e scatti stipendiali, cosa cambia. QUESTION TIME con Bianchi (Uil Scuola Rua) LIVE Martedì 12 settembre alle 14:30 Orizzonte Scuola

Ricostruzione della carriera. Alla luce delle novità previste dal Decreto Salva Infrazioni, la redazione di Orizzonte Scuola organizza una puntata di Question Time, la rubrica di consulenza in onda su ...Jim Morrison, ultimi giorni a Parigi di Hervé Muller è il titolo del libro dedicato agli ultimi giorni di vita del frontman dei Doors Jim Morrison, in uscita per la prima volta in Italia il 13 settemb ...