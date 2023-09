Ricercato per aver violentato quattro donne a Reggio Emilia | arrestato in Francia

(Di martedì 12 settembre 2023) È statoinl’uomo accusato di. L’uomo, rintracciato dalla polizia diè attualmente detenuto insempre con l’accusa di violenza sessuale. Anche in Germania, l’uomo è accusato di stupro. L’uomo è stato individuato grazie alle indagini svolte, anche attrso i canali di collaborazione internazionale, dalla polizia di Stato.

La polizia ha arrestato un uomo che era ricercato nel corso dei controlli effettuati ieri nel quartiere San Cristoforo, a Catania. Le attività su strada sono state coordinate dal commissariato di zona ...VICENZA - Un 57enne di Casal di Principe, presunto affiliato al clan dei Casalesi, e ricercato su ordine di cattura della Procura di Santa Maria Capua Vetere, è stato arrestato ...È stato arrestato in Francia l'uomo accusato di violenza sessuale su 4 donne di Reggio-Emilia. Era ricercato anche in Germania per lo stesso crimine.