Ricerca | scoperte cellule cerebrali chiave per memoria | apprendimento e movimento

(Di martedì 12 settembre 2023) (Adnkronos) – Nel cervello abita un tipo difinora sconosciuto, cruciale per la, l'e il. A riscrivere capitoli di anatomia è uno studio internazionale pubblicato su 'Nature', in cui l'Italia gioca un ruolo da protagonista. Gli autori hanno scoperto che oltre ai neuroni e alla glia, struttura cerebrale di supporto, esiste una terza tipologia cellulare a metà fra le altre due. Le nuovesi chiamano astrociti glutammatergici e averle individuate, auspicano itori, sarà "estremamente utile alla comprensione dei meccanismi che portano allo sviluppo di diverse patologie neurologiche". Aiuterà quindi "la creazione di nuove terapie che, agendo su questo meccanismo, possano influenzare il decorso di varie malattie ...

In questi decenni si sono avvicendati sul palco della rassegna percorsi di, pietre miliari ... continua a non piegarsi a facili logiche commerciali perché proprio lee le intuizioni ...... 4 alunni su 5, mentre solo la restante, esigua, parte è andata a scuola con tranquillità, piacere e possibilità di nuove. Tuttavia, sottolinea la, questo diffuso pessimismo era ...Il team intende ora condurre unadi follow - up con lo spettrografo Mid InfraRed Instrument (MIRI) di Webb, che si spera possa convalidare ulteriormente le propriee fornire nuove ......degli Stati Uniti si propongon di inaugurare una nuova era transumana finanziando la... l'IoB "potrebbe innescarenella conoscenza medica [...] Oppure potrebbe consentire uno stato ...

Ricerca, scoperte cellule cerebrali chiave per memoria ... L'Identità

Scoperte strane cellule cerebrali "ibride" nascoste nelle nostre teste ... Scienzenotizie.it

Nel cervello abita un tipo di cellule finora sconosciuto, cruciale per la memoria, l'apprendimento e il movimento. A riscrivere capitoli di anatomia è uno studio internazionale pubblicato su 'Nature', ...Un nuovo studio rivela che i movimenti regolari e ripetitivi sulla Luna potrebbero provenire dal lander Apollo 17, lanciato nel 1972.Meta non mostra su Threads i risultati delle ricerche su covid, vaccini e altri argomenti sensibili, ma si tratta solo di una misura temporanea.