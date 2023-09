Ricerca | confronto con gli scienzati Tarro e Tritto

(Di martedì 12 settembre 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Scienza e Salute. Nuovi Orizzonti di” è l’affascinante tema del convegno internazionale di studi, organizzato dall’Associazione di Promozione Sociale “Carlo Gesualdo”, presieduta dal Notaio Edgardo Pesiri. A discuterne, due protagonisti della comunità scientifica internazionale, il professor Giulio, virologo, ed il professor Giuseppe, presidente della World Academy of Biomedica Sciences and Technologies di Parigi. L’incontro avrà luogo sabato 16, alle 17, nel salone della curia vescovile di Piazza Libertà. Introduce e coordina Edgardo Pesiri. Ricco il parterre dei saluti, con il Vescovo Mons. Arturo Aiello,il Presidente della Provincia Rizieri Buonopane, il sindaco Gianluca Festa, il Prefetto Paola Spena, il presidente della V Commissione Sanità e Sicurezza della Regione Campania, on. ...

Didattica della lettura: prospettive a confronto - La ricerca La ricerca

Covid, arriva Giulio Tarro ad Avellino esperti a confronto su varianti e ricerca Ottopagine

