Ricerca | addio a Ian Wilmut | ' papà' della pecora clonata Dolly

(Di martedì 12 settembre 2023) Milano, 12 set. (Adnkronos Salute) - La sua impresa genetica più grande? La, primo mammifero clonato. E' per aver dato i 'natali' all'ovino più famoso che lo scienziato britannico Ian, morto domenica all'età di 79 anni, verrà ricordato per sempre insieme al suo team. Un traguardo scientifico che ha sconvolto il mondo: ai tempi infatti, oltre 25 anni fa, si pensava che la clonazione fosse impossibile., che guidò quel progetto pionieristico, si è spento dopo una lunga convivenza con la malattia di Parkinson. La sua scomparsa è stata annunciata dal Roslin Institute, centro divicino a Edimburgo, doveaveva lavorato per decenni. Lo scienziato, nato vicino a Stratford-upon-Avon, in Inghilterra, ...