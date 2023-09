Riaprono le scuole e io penso a Marc Bloch | le sue parole sono di estrema attualità

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 12 settembre 2023) di Diego Possamai Non esiste settembre in cui la riapertura dellenon coincida con l’avvento sulle pagine dei giornali di nuove proposte di riforma dell’intero sistema scolastico del nostro paese. Chi come Sgarbi parla di posticipare il ritorno sui banchi ad inizio ottobre per incentivare il turismo culturale e chi al contrario lancia una petizione per tagliare i giorni di vacanza con l’obiettivo di “ridurre gli eccessivi carichi di lavoro” dilatando sull’estate la didattica. Ho recentemente avuto modo di rileggere gli scritti della clandestinità di, redatti nel 1943 dall’instancabile storico come tentativo di immaginare per l’allora Francia occupata dai tedeschi un nuovo sistema pedagogico innovativo, rivoluzionario e capace di gettare le basi per l’avvenire, a cui purtroppo non assisterà poiché fucilato dai nazisti ...