Restyling Franchi | Giani | “Con 130 milioni concentriamoci sulle cose che veramente contano”

... soldi che servono a finanziare il club , e nello stesso tempo va avanti ildello stadio ... Ci siamo rivolti al passato e all'esempio unico di Artemio, il più grande dirigente italiano,...La richiesta per il Boss è già stata mandata a Palazzo Vecchio: resta l'incognita problemi di salute. Da sciogliere il nodo dei lavori didello stadio: a giorni il progetto esecutivo...fondi prima promessi e poi negati dall' Unione Europea per la ristrutturazione dello stadio. Nardella ha parlato a lungo della situazione relativa aldello stadio: Quindi la battuta ...Giulianova. È stata inaugurata alle 10 di questa mattina, la nuova area gioco del parco. L'intera parte est del giardino è stata riqualificata nel verde, nell'arredo e nelle ...di. ...

Giani: "Per quanto riguarda il Franchi, dobbiamo abbandonare ... FiorentinaUno.com

Niente Bruce Springsteen a Firenze. Per il restyling al Franchi in sospeso Vasco, Ultimo e Cremonini Corriere Fiorentino

"Questo progetto approvato dalla Giunta si inserisce nel disegno più ampio di questa amministrazione comunale di creare una Cittadella dello Sport che dovrà costituire una vera attrazione turistica ...I lavori per il restyling dello stadio Franchi non lasciano perplessità e incognite solo alla Fiorentina, ma bensì anche al mondo della musica. Infatti, come riportato ...Non solo la Fiorentina, il restyling del Franchi, secondo quanto scrive il Corriere Fiorentino, potrebbe mettere a repentaglio anche alcuni eventi musicali. Sono tre i concerti in ballo allo stadio ma ...