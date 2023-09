Renzi tra rispetto e dispetto | alla festa di Iv invita quattro ministri | ma non Calenda

È una persona totalmente scollegata dalla realtà e cheotto mesi non esisterà più. Questi ... Prodi einflessibili contro i commissari Ue Nel centrosinistra ci sono poi stati almeno due grandi ...E poiaveva fatto l'errore di trasformare il referendum sulla riforma in una specie di ... Non a caso siamo statii fondatori della Comunità europea. Senza l'Italia non esisterebbe più alcuna ...Loro', continua Meloni riferendosi alla sinistra, ' sono piu' bravi a muoversi nel palazzo che... Governeremo cinque anni' Quanto al precedente della riforma, bocciata alle urne, Meloni ...

Volano ancora stracci tra Matteo Renzi e Carlo Calenda: la frecciata dell'ex premier dopo la provocazione Virgilio Notizie

Prodi, Renzi, Di Maio: in passato non sono mai mancati pesante critiche da parte di esponenti di governo in carica dell'area progressista contro la Commissione Ue soprattutto in campo economico. Ecco ...L’ex premier ieri mattina ha incontrato il sindaco in Comune. Dopo il lancio de "il Centro" Matteo cerca alleanze larghe. Sorrisi e selfie in piazza Nieri e Paolini con alcune fiorentine in vacanza.