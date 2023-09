Renzi | Cgil licenzia Gibelli con Jobs act | vergognati compagno Landini

(Di martedì 12 settembre 2023) (Agenzia Vista) Roma, 12 settembre 2023 "Guarda guarda, il segretario della, Maurizio, quello che fa sempre la morale a me, guarda guarda". Così Matteo, leader di Italia viva, commenta sui social il video delle domande poste ada una giornalista, a cui lui non ha risposto, su un lavoratore dellato grazie alAct. "Quel lavoratore è statoto - spiega- con la legge prima delAct. Se ci fosse stata già in vigore quel signore avrebbe avuto più diritti. E lanon avrebbe potuto fare quello che ha fatto". "La verità è che sulla vicenda delAct laha raccontato un sacco di bugie, ...

