Referendum per la Sanità pubblica Le destre continuano a sabotarlo

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 12 settembre 2023) L’idea del centrodestra è quella di neutralizzare ilsullaproposto a fine luglio scorso, facendo votare l’ammissibilità dello stesso in aula nella seduta convocata per oggi, dove la maggioranza conta di affossarlo. Ma il presidente dell’assemblea, Federico Romani (FdI) e il consiglio regionale sono stati richiamati al rispetto della legge dalle associazioni che fanno parte del Comitato promotore. La proposta diper abolire la riforma dellaMaroni-Moratti è in stallo. Grazie alla melina della maggioranza al Pirellone In base al regolamento, se la proposta verrà bocciata (è necessario che si esprimano per la bocciatura almeno 41 consiglieri regionali, la maggioranza assoluta degli aventi diritto), si verificherà quello che il capogruppo Pd in Regione, Pierfrancesco Majorino, etichetta ...