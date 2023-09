Real Madrid | nel mirino un difensore del Bayern Monaco

...- Jae Bayern Monaco 6.360.000 Saka Arsenal 6.529.210 Gvardiol Manchester City 6.693.025 Kolo Muani PSG 7.000.000 Rodri Manchester City 7.359.987 Gundogan Barcellona 9.000.000 Bellingham...... in programma il 12 dicembre, è un interessante Inter -Sociedad che, speriamo, non debba essere decisivo per i nerazzurri. Insomma, quadro completo. 19 settembre " Lazio - Atletico3 ...E' partita dalle ore 12:00 del 12 Settembre 2023 la vendita dei biglietti per Napoli -, che si disputerà allo Stadio Diego Armando Maradona il 3 Ottobre 2023 alle ore 21. La vendita dei biglietti per la partita Napoli vssi articola in tre fasi: la prima fase (...... considerata la prima scelta in caso di addio di Kylian Mbappè nella prossima estate; il fuoriclasse francese infatti potrebbe andare aled il club parigino potrebbe puntare sul bomber ...

Tra Metz e Real Madrid: Amara Diouf, il nuovo Mané. Il 15enne prodigio che ha distrutto ogni record Calciomercato.com

Non c'è due senza tre Dopo Kroos e Alaba, il Real Madrid punta un altro calciatore del Bayern Monaco. Secondo il quotidiano spagnolo Marca, nel mirino del club del presidente Florentino Perez c'è il ...SSC Napoli comunica che a partire dalle ore 12:00 del 12 Settembre 2023 saranno in vendita i biglietti per la prima gara casalinga dei gironi di Champions League, Napoli-Real Madrid, che si disputerà ...Maxi offerta in arrivo per Victor Osimhen: adesso il Napoli comincia davvero ad essere preoccupato così come i tifosi.