Raw 11 09 2023 Una nuova avversaria per Rhea

(Di martedì 12 settembre 2023) Bentornati amici di Zona Wrestling nel consueto report di Raw e siamo sicuramente pronti per andare a vedere quanto è accaduto nella puntata. Puntata che si prospetta interessante con molti incroci interessanti, inoltre GUNTHER celebrerà il suo storico regno da campione Intercontinentale. Ma non perdiamo altro tempo e immergiamoci subito nello show. PROMO: Si comincia subito con Jey Uso, che si dice felice di essere a Raw e pronto a fare grandi cose, anche se sa che ha una reputazione da ripulire. Arriva Kevin Owens che dice a Jey che sa esattamente come ci si sente perché anche lui ha dovuto lavorare sodo per riconquistare la fiducia degli altri. I due vengono però interrotti dal Judgment Day con Finn Balor e Damian Priest che dicono di rispettare Jey e Dominik invitamente Main Event Jey ad unirsi alla stable. Di tutta risposta il samoano però propone ...

Archiviata l’ultima puntata di Raw (CLICCA QUI PER LEGGERE I RISULTATI), la federazione guarda già al prossimo episodio, che dovrebbe essere il primo dopo la fusione con la UFC sotto la guida della ...La WWE ha messo in scena un nuovo episodio si Raw ( CLICCA QUI PER LEGGERE I RISULTATI ). Un episodio che si potrebbe definire storico, visto che si è trattato dell’ultimo sotto la completa gestione ...