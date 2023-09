Raspadori un ruolo ce l’ha | è il centravanti della Nazionale la sua vera squadra

(Di martedì 12 settembre 2023) Esistono i calciatori anomali. Esistono i calciatori che non trovano una loro dimensione se non in un luogo. È il caso di Giacomo. Che non trova un posto fisso nel Napoli (e non può trovarlo perché nel Napoli ilè Osimhen) ma è forte e soprattutto unce: è un. E laè la sua casa, il luogo dove si sente a suo agio. Del resto a schierarloè stato Luciano Spalletti che lo scorso anno lo ha utilizzato col contagocce infastidendo De Laurentiis. Ma non era colpa di Spalletti, così come non è responsabilità di Garcia. Raspa è, tutto il resto è precarietà. L’unico difetto (non da poco) sono stati i gol che ha sbagliato. Ma Raspa il sensorete ce ...

La terza è che il ct decide di morire con le proprie idee: Immobile in panchina (non entra nemmeno nel secondo tempo, entra Retegui: scelta tecnica) e conferma che unce l'ha: è ...si muove molto di più di Immobile'. Andrea fa una lunga disamina, il cui succo è ilfondamentale dell'Inter nelle magnifiche sorti e progressive della nazionale italiana: 'Riguardo ...nella sesta giornata delle qualfiicazioni a Euro2024 . Luciano Spalletti ha deciso di lasciare in panchina Ciro Immobile , sostituito daneldi centravanti. Gigio Donnarumma sarà il capitano azzurro a San Siro contro l'Ucraina. Con Immobile in panchina, la fascia al braccio va al portiere, confermato titolare ieri da ...Gira voce chevenga usato in un altroanche in Nazionale Non sarei d'accordo. Eppure, pare che stasera giochi esterno anche in Nazionale E' una cavolata. Giacomo è un centravanti di ...

L'Italia batte l'Ucraina 2-1 con Raspa centravanti. Il dio del calcio si rasserena quando vede Frattesi e Zaniolo e non Cristante e Politano