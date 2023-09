Rapina in un supermercato a Pozzuoli | arrestate due persone

(Di martedì 12 settembre 2023)in undue. Gli indagati avrebbero agito in concorso con una terza persona già in custodia cautelarein un. Oggi, la locale Compagnia Carabinieri ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di D.F.G., ventottenne e C.D.R. G. I due indagati sono ritenuti gravemente indiziati di aver commesso nel mese di luglio scorso, in concorso a C. F. P. (già sottoposto a custodia cautelare in carcere per i medesimi fatti), unai danni di undi via Campana a. Ad emettere la misura cautelare il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Napoli su proposta della ...

A quel punto i poliziotti hanno fatto irruzione all'interno deldisarmando e bloccando ... in concorso fra loro, diaggravata. La Procura di Roma ha chiesto ed ottenuto dal Giudice ...... in concorso a Francesco Pio Carandente (già sottoposto a custodia cautelare in carcere per i medesimi fatti), unai danni di undi via Campana a Pozzuoli. L'attività ...... in concorso ad un complice (già sottoposto a custodia cautelare in carcere per i medesimi fatti), unaai danni di undi via Campana a Pozzuoli. L'attività investigativa, condotta ...... in forte stato di agitazione, veniva trattenuto a fatica dai dipendenti del... oltre che per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere e tentata. Veniva in seguito ...

Rapina nel supermercato, arrestato anche "l'apripista in scooter" NapoliToday

Prima tenta di rapinare un supermercato, poi picchia il dipendente con una mazza da baseball MilanoToday.it

Rapinatori e vedette apri-pista incastrati dalle telecamere di videosorveglianza. L’indagine dei carabinieri di Pozzuoli. Per la rapina al supermercato di via Campana a Pozzuoli la banda avrebbe usato ...Condividi Rapina supermercato via Enrico Bondi 1 Foto da: Rapina supermercato Montespaccato Rapina supermercato via Enrico Bondi 2 Foto da: Rapina supermercato Montespaccato Rapina supermercato via ...Sono ritenuti coinvolti nella rapina commessa lo scorso luglio in un supermercato a Pozzuoli le due persone arrestate oggi dai carabinieri: si tratta di Giuseppe Di Fraia Giuseppe, 28 anni, e di Giaco ...