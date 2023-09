Rapimento della piccola Kata | ci sono 5 indagati | tra loro anche i due zii della bambina

(Di martedì 12 settembre 2023) Per la sparizioneAlvarez, laperuviana di 5 anni, la procura di Firenze ha notificato un avviso di garanzia a cinque ex occupanti dell'ex hotel Astor a Firenze per la ...

Ma si seguono anche altre piste, tra cui quella di unper errorepiccola Kata, che potrebbe essere stata portata in Perù. I pm hanno quindi deciso nei giorni scorsi di fare una ...Quello materno, Abel Alvarez Vasquez, in questo momento detenuto per il presunto `racket delle camere´, e il fratello del padrebambina scomparsa, Marlon Edgar Chicclo, 19 anni. Un atto ...La Procura vorrebbe ascoltare 13 peruviani che potrebbero avere delle informazioni utili suldi Kataleya o comunque su alcune piste connesse al casosua scomparsa. Tra di loro ci sono ...Il cosiddetto 'racket delle camere' è considerato, dai magistratiDda che indagano sul caso, uno dei possibili moventi deldi Kata. Nel frattempo, la procura ha formalizzato una ...

Una doppia linea investigativa per giungere, finalmente, alla verità sul rapimento della piccola Kata. "Fin dove può essersi spinto il racket delle stanze e la violenza annessa In quali altri edifici ...Sono arrivati 5 avvisi di garanzia a ex occupanti dell'hotel dismesso da cui la bimba è scomparsa il 10 giugno. Queste persone sono uscite dall'ex Astor con grossi borsoni e trolley ...(Adnkronos) – Agli atti della Procura di Firenze si indaga per il reato di sequestro di persona a scopo di estorsione per la scomparsa di Kata. Ma tra le ipotesi non si esclude che il sequestro si sia ...