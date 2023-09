Rampelli FdI | Non sono presunto oppositore di cui si parla | orgoglioso di partito che ho fondato

Io non penso al legame di parentela, io no", le parole di Fabio, dopo l'Assemblea Nazionale di Fratelli d'Italia a Roma.Autunno 'caldo' per il governo, con la Legge di Bilancio 'difficile' da scrivere e approvare in Parlamento entro fine anno: ma quale opposizione interna. Io ho fondato partito 'Ascolterò la relazione' della premier Giorgia Meloni e 'ribadisco che non esiste alcuna opposizione interna e tantomeno che possa ...E Fabioha tenuto a precisare: "Non esiste alcuna opposizione interna, tanto meno un'opposizione che faccia riferimento a me, che questo partito l'ho fondato".

«Perchè si è sempre occupata del partito, anche quando eravamo quattro gatti», ha risposto il Ministro della Difesa, che poi ha elencato per nome chi c'era all'inizio di FdI: «eravamo io, Giorgia, ...(Agenzia Vista) “Ho ascoltato e ho precisato che non voglio essere il ruolo che mi attribuiscono i media. Sono in sintonia con quanto sta facendo ...(LaPresse) Fabio Rampelli commenta con i giornalisti a margine dell'assemblea di FdI le indiscrezioni che lo vedrebbero come oppositore interno ...