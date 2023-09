(Di martedì 12 settembre 2023) L’del neo ct Luciano Spalletti, questa sera, avrà modo di vedersela contro l’. La sfida, valida per le Qualificazioni agli Europei del 2024, si terrà all’interno di uno dei teatri calcistici più prestigiosi di Europa: si terrà all’interno di San Siro. A partire dalle 20.45, più di 50mila spettatori, proveranno a sostenere una Nazionale uscita leggermente ammaccata dalla sfida contro la Macedonia del Nord. Il pareggio a Skopje non ha aiutato in questa fase a gironi che dovrebbe condurre direttamente alla manifestazione continentale che si giocherà in Germania tra meno di un anno. Proprio l’, seconda in classifica ma con una partita in più, sarà l’avversaria da battere questa sera a partire dalle ore 20.45: vincere significherebbe agganciare proprio gli uomini di Rebrov in graduatoria. Con gli acciacchi di Mancini e ...

... latrasmette in chiaro le partite della nazionale italiana sia in diretta tv che in streaming sulla piattaforma RaiPlay. Tutte le gare del torneo, invece, sono disponibili via satellite su...Disponibile anche una diretta streaming attraverso le piattaforme NOW ,Go ,Play e SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP). In alternativa, anche ...La diretta streaming sarà invece garantita daGo, Now ePlay. In alternativa, Sportface.it vi terrà aggiornati una diretta testuale, la cronaca al termine, tutti i risultati e le classifiche ...

Rai, Sky, Mediaset o DAZN: dove vedere Italia-Ucraina Canale esatto, programma, orario, tv, streaming OA Sport

La partita sarà visibile in diretta TV in chiaro su Rai Sport HD ed in alternativa su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena. Per quanto riguarda la diretta streaming, gli appassionati potranno seguire ...In TV sarà possibile seguire il match dei ragazzi di De Giorgi collegandosi a Rai Sport HD. Possibilità anche per gli abbonati Sky che, solo a pagamento, potranno vedere la partita sul canale 204 ...