Raccolti 3 milioni con Italia Loves Romagna | Bonaccini | “Grazie a tutti”

(Di martedì 12 settembre 2023) BOLOGNA – Tredi! Il concerto di Campovolo di fine giugno, con straordinari artistini, per sostenere le popolazioni alluvionate ha permesso di raccogliere oltre 3di euro”. Così il governatore dell’EmiliaStefano, che insieme al Ministro alla cultura Sangiuliano, al sottosegretario Mazzi e all’organizzatore Ferdinando Salzano ha annunciato i progetti e i luoghi di cultura che saranno sostenuti con i fondi: la Scuola di Musica “Giuseppe Sarti” di Faenza, l’Archivio Comunale di Forlì, la Biblioteca Malatestiana di Cesena, la Rocca dei Conti Guidi di Dovadola, la Biblioteca Comunale di Tredozio e l’Oratorio dell’Annunziata di Solarolo. “di cuore agli artisti che hanno ...

BOLOGNA – Tre milioni di grazie! Il concerto di Campovolo di fine giugno, con straordinari artisti italiani, per sostenere le popolazioni alluvionate ha permesso di raccogliere oltre 3 milioni di euro