Rabiot | frecciata a Inter e Napoli | “Pallone d’Oro? Ormai bastano due partite buone”

Che, a differenza di Adrien, non ha rinnovato nonostante l'intenzione della dirigenza fosse ... Juve, Di Maria e laalla dirigenza: 'La parole non valgono'Angel Di Maria poi svela ...... Allegri ha annunciato che nella Juventus si rivedranno Di Maria e Bremer, mentre potrebbero riposare Alex Sandro e. Le parole del tecnico sono parse una lieveall'argentino, ......per cause di forza maggiore) e la delusione per un mercato spesso sbagliato oltre ad una... Juventus, Allegri esaltae Danilo . Juventus, Allegri allontana il rientro di Pogba . ...

Rabiot, frecciata agli interisti “Per il Pallone d’Oro bastano due partite buone…” Io Tifo Inter

Adani punge Allegri alla Bobo Tv: «Per lui la Juve ha una pistola a salve o ad acqua, saranno contenti i giocatori». La frecciata Adani alla Bobo Tv ha preso di mira Allegri per le dichiarazioni post ...