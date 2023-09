(Di martedì 12 settembre 2023) Palermo, 12 set. (Adnkronos) - "La maggior parte delle barchette arrivate tra la notte scorsa e oggi provengono con quasi certezza dalleche li lasciano in acque territoriali. Alcuni vengono trascinati dalle barche a motori. E noi li andiamo a recuperare...". A parlare con l'Adnkronos è ildiEmanuele Ricifari che sta seguendo da vicino la raffica di sbarchi di migranti sull'isola di Lampedusa. Oltre duemila in poche ore in 68 sbarchi. "Abbiamo superato anche il record di agosto...", dice. Però ilè ottimista: "La situazione è caoticamente ordinaria - dice - stanno arrivando tanti migranti quanti non mai. Ed entro stasera arriveremo sicuramente a una ottantina di sbarchi in un giorno. L'unico vero problema è che ci mancano i pulmini per il trasporto dei migranti ...

... da parte del, dei Daspo agli ultras più esagitati e l'arresto in flagranza di alcuni rappresentanti della tifoseria biancorossa. La procura della Repubblica die si appresta a ...La Polizia di Stato di Sciacca, dietro direttive impartite daldiEmanuele Ricifari, ha dato vita a servizi straordinari di prevenzione e controllo del territorio sia nel Comune di Sciacca che in altri Comuni appartenenti alla giurisdizione ...Un piano di controllo coordinato del territorio. E' questo che ha disposto il prefetto di, Filippo Romano, al termine del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica ......"Ci schieriamo a sostegno deldi, Emanuele Ricifari, e diciamo fortemente 'no' agli inchini dei santi davanti alle case dei boss, così come diciamo 'no' ai portatori delle vare che ...

Questore Agrigento: "Barchini portati da navi madre' Adnkronos

Questore Agrigento a Cnn: "A Lampedusa numeri record" Adnkronos

Alcuni vengono trascinati dalle barche a motori. E noi li andiamo a recuperare...". A parlare con l'Adnkronos è il Questore di Agrigento Emanuele Ricifari che sta seguendo da vicino la raffica di ...Esordio amaro per l'Akragas che allo stadio "Esseneto" di Agrigento esce con una sonora sconfitta nel derby contro il Licata per la prima giornata di campionato del Girone I del campionato di Serie D.Chiusa l'inchiesta sui disordini avvenuti lo scorso 5 marzo all’esterno dello stadio Saraceno. In tre nei giorni successivi alla partita vennero arrestati ...