(Di martedì 12 settembre 2023) L’11 settembre 2023 la redazione di Facta.news ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare una, pubblicata su X lo stesso giorno, che mostra l’ex primo ministro britannicocon il braccio destro teso nel corso di quella che sembra una cerimonia pubblica. Oltre all’ex primo ministro, anche altre due persone vestite in abito da cerimonia sembrano fare il. Nell’immagine compare anche un testo in cui si afferma che la scena mostrerebbeche si esibisce pubblicamente con il«durante la sua recente visita a Lviv», in Ucraina. Si tratta di unamodificata, che veicola una notizia. Nellaoriginale, ...

Questa foto di Boris Johnson che fa il saluto nazista è falsa

