Quantum Girl si racconta e svela i backstage del video senigalliese sul sole che non è giallo

(Di martedì 12 settembre 2023) " Non è facile riuscire ad affrontare un argomento di fisica in 90 secondi, anzi in 60, perché gli shorts di YouTube sono più corti di quelli di TikTok e Instagram - spiega - io leggo tutto quello ...

3' di lettura 11/09/2023 - Virginia Benzi, più nota come, è un'artista e divulgatrice scientifica che svela i segreti della fisica sui social network con video semplici e carichi di entusiasmo. In uno dei suoi ultimi video è apparsa anche ...3' di lettura 11/09/2023 - Virginia Benzi, più nota come, è un'artista e divulgatrice scientifica che svela i segreti della fisica sui social network con video semplici e carichi di entusiasmo. In uno dei suoi ultimi video è apparsa anche ...

Quantum Girl si racconta e svela i backstage del video senigalliese ... Vivere Marche

Desidero esprimere, quale Presidente dell’organo di governo Consiglio, la mia personale vicinanza e il mio cordoglio - e quelli di tutto il Consiglio comunale di Senigallia - alla comunità marocchina, ...Code First Girls, and speakers from the worlds of ML, Data Science and HeathTech. The event will feature a keynote address by Tobie Morgan Hitchcock, a visionary in the field of data science and ...