Qualificazioni Mondiali 2026 | tris dell’Argentina alla Bolivia | a segno anche Nico Gonzalez

(Di martedì 12 settembre 2023) Tutto facile per l’Argentina, che batte laper 3-0 nella sfida valevole per la seconda giornata delleaie si porta in vetta al girone a punteggio pieno. Nonostante l’assenza di Messi, i ragazzi di Scaloni conquistano agevolmente la vittoria, aprendo le danze al 31? con Enzo Fernandez. Poi viene espulso dopo un check del Var ilno Roberto Fernandez e prima dell’intervallo c’è tempodel 2-0 per la Selecciòn, firmato Tagliafico. Nella ripresa, infine, a chiudere definitivamente i giochi ci pensa. Nel finale in campoLautaro Martinez e Leandro Paredes, ma solamente per cinque minuti più recupero SportFace.

streaming il match valido per al 2° giornata di qualificazione2026 LA PAZ - Martedì 12 settembre 2023 , alle ore 22:00 la Bolivia sfiderà l' Argentina per la giornata 2 della... L'Uruguay affronta l'Ecuador nelle. Il terzino sinistro del Napoli, Mathias Olivera, però, parte dalla panchina. Questo l'undici ufficiale: Olivera in panchina Uruguay (4 - 2 - 3 - 1): Rochet; Nandez, Caceres, ...

Ecuador ed Uruguay stanno pareggiando per 1-1 a Quito alla fine del primo tempo. Parità dopo la prima frazione nel match di qualificazione mondiale. Canobbio sblocca la gara al 38’ con una grande ...Bolivia - Argentina 0-3: secondo successo per la nazionale di Scaloni, a segno Enzo Fernandez, Tagliafico e Nico Gonzalez ...L’Arabia Saudita guidata da Roberto Mancini ha perso contro la Corea del Sud per 1-0: seconda sconfitta in due uscite per l’ex Ct dell’Italia ...