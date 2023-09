Qualificazioni Euro 2025 Under 21 | LIVE Turchia-Italia 0-1 | vantaggio di Miretti Ci prova Casadei

L'Italia di Spalletti questa sera è chiamata a vincere per non complicare ulteriormente il cammino verso2024 . Un successo contro l' Ucraina - la diretta rivale - rimetterebbe gli azzurri pienamente in carreggiata. Al contrario, una sconfitta complicherebbe quasi del tutto il discorso ...1 Prosegue il programma delleagli Europei 2024 che si disputeranno in Germania . Oltre al match decisivo di San Siro che vedrà protagonista l'Italia contro l'Ucraina, di scena questa sera, alle ore 20.45, altri 8 ...Formazioni ufficiali Italia - Ucraina: le scelte dei due ct per il match valido per la sesta giornata delle2024 Diramate le formazioni ufficiali di Italia - Ucraina, match valido per la sesta giornata dellead2024. ITALIA (4 - 3 - 3): Donnarumma; Di Lorenzo, ...... 48' pt Miretti Arbitro: Pierre Gaillouste (Fra) Turchia - Italia Under 21: gara valevole per le2025, in programma in Slovacchia. Si gioca al Sakarya Ataturk Stadi, nella città ...

Si sono svolti i sorteggi dei gironi di qualificazione dell'Euro Cup maschile e della Challenger Cup maschile e femminile di pallanuoto per la stagione 2023-2024: ben 4 italiane sono presenti nella se ...Le formazioni ufficiali del match tra Malta e Macedonia, che andrà in scena alle ore 20:45 e che sarà valido per le qualificazioni ad Euro 2024 ...Sono ufficiali le formazioni di Malta e Macedonia del Nord, che si affronteranno tra poco nella sfide valida per il quinto turno di qualificazione a Euro 202 ...