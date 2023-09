Qualificazioni Euro 2025 Under 21 | LIVE Turchia-Italia 0-1 | vantaggio di Miretti Che rischio di Desplanches

Formazioni ufficiali Italia - Ucraina: le scelte dei due ct per il match valido per la sesta giornata delle2024 Diramate le formazioni ufficiali di Italia - Ucraina, match valido per la sesta giornata dellead2024. ITALIA (4 - 3 - 3): Donnarumma; Di Lorenzo, ...... 48' pt Miretti Arbitro: Pierre Gaillouste (Fra) Turchia - Italia Under 21: gara valevole per le2025, in programma in Slovacchia. Si gioca al Sakarya Ataturk Stadi, nella città ...Dopo la brutta prestazione in Kosovo (2 - 2), necessaria una reazione da parte della Nazionale contro Andorra. L'allenatore Murat Yakin ha annunciato che far almeno un cambio nell'undici titolare: in ...Desplanches, con molta probabilità, sarà ancora titolare nella sfida tra l'Italia U21 e la Turchia (calcio d'inizio alle 18.30), valida per le2025. Per il portiere sarebbe la ...

Qualificazioni Euro 2024 - Le pagelle di Macedonia del Nord-Italia 1-1: Donnarumma sbaglia, Zaccagni delude Eurosport IT

Cristiano Biraghi, terzino dell'Italia, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport, prima del match di qualificazioni a Euro 2024 contro l'Ucraina: "Abbiamo pressione ma per i calciatori che siamo ...Questa sera alle 20:45 il Belgio affronterà l'Estonia nel match valido per la sesta giornata delle qualificazioni a EURO2024. Attualmente, i 'Diavoli Rossi' sono in testa al gruppo F con 10 punti, ...Prosegue il programma delle qualificazioni agli Europei 2024 che si disputeranno in Germania. Oltre al match decisivo di San Siro che vedrà protagonista l’Italia contro l’Ucraina, di scena questa sera ...