Qualcomm e Apple rafforzano la cooperazione sui chip fino al 2026

(Di martedì 12 settembre 2023) Mentre infuria la guerra tecnologica tra Stati Uniti e Cina, seppur nel sottofondo ma toccando le nervature più scoperte della supply chain dei semiconduttori, le grandi aziende continuano, o approfondiscono, vecchie ma solide collaborazioni. È il caso di, azienda di design americana che, insieme a Broadcomm, Nvidia, AMD e alla stessadominano il segmento per la commercializzazione della struttura dei circuiti integrati che poi verranno incisi sui wafer di silicio. In particolare per ilogici, le 5 aziende americane contano per quasi circa il 67% del mercato, davanti alla taiwanese Mediatek e alla cinese HiSilicon, divisione di Huawei ora al centro dell’attenzione per il lancio del nuovo smartphone che conterrebbe, secondo le prime ricostruzioni, un microprocessore avanzato da 7 nanometri....