Il capo del Cremlino Vladimirha dichiarato martedì che ogni giorno tra 1.000 e 1.russi firmano contratti volontari per arruolarsi nell'esercito.ha risposto alla domanda se la Russia avesse bisogno di introdurre ...Il presidente russo Vladimirha affermato che sono già 71.i soldati persi dall'Ucraina dall'inizio della controffensiva, all'inizio di giugno, che non ha portato a "nessun risultato". Lo riferisce l'agenzia Tass. .... "accusato" di aver spento la sua rete satellitare per impedire un attacco ucraino alla flotta russa in Crimea È un uomo "distino", ha detto. Il presidente russo ha poi parlato di " 71.i ...

