(Di martedì 12 settembre 2023) su Tg. La7.it - Kim Jong Un è entrato in territorio russo Dopo aver attraversato il "Ponte dell'amicizia", l'unica via terrestre che collega i due paesi, il treno di Kim Jong Un ha ...

... e un faccia a faccia tra i due leader, Vladimire Kim Jong - un, che poi si rivedranno anche a cena: lo scrive l'agenzia russa Tass, che fornisce un'agenda molto stringata del summit Russia - ...Indubbiamente molto gravi perché il presidente USA Biden, cosi comecon Prigozhin, non è ... E' vero che potrebbe consolarsi con la rete dipersonali che nel frattempo si è creata a ...Dopo lo scoppio della guerra in Ucraina, itra Pyongyang e Mosca si sono fatti più intensi. Per gli esperti, l'incontro tra Kim eva letto anche come il desiderio comune di contrastare ...

Putin: 'Rapporti con la Cina a un livello senza precedenti' TGLA7

Ascolta l'articolo Il Treno di Kim Jong-un arriva in Russia Il treno privato corazzato di Kim Jong-un è entrato in Russia prima dell’atteso vertice con il presidente russo Vladimir Putin. I media ru ...Gli ultimi aggiornamenti sulla guerra in Ucraina e le notizie di martedì 12 settembre. Il leader nordcoreano è già entrato in Russia a bordo del suo treno blindato per vedere Putin. Gli Usa minacciano ...