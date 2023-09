Putin promette «armi basate su nuovi principi della fisica». E «avverte» gli oligarchi

(Di martedì 12 settembre 2023) Il presidente russo al Forum di Vladivostok afferma che lo stato di salute dell’economia russa è eccellente, condanna gli errori dell’Urss nel mandare i carri armati in Ungheria e Cecoslovacchia, non mostra segni di aperture al negoziato con l’Ucraina. E su Trump dice: «Vittima di una persecuzione, ma la politica estera Usa non cambierà»

Il presidente russo al Forum di Vladivostok afferma che lo stato di salute dell’economia russa è eccellente, condanna gli errori dell’Urss nel mandare i carri armati in Ungheria e Cecoslovacchia, non ...Al centro dei colloqui nuove armi per la Russia ma oggi il presidente parla a tutto tondo, di pace, di Cina, di Trump e fa un mea culpa su Cecoslovacchia e Ungheria (ma non sull'Ucraina). "L'Occidente ...I "burattinai" occidentali spingono l'Ucraina a prendere il controllo di più territorio possibile per "poi cominciare i negoziati". Se gli Usa pensano che Kiev sia pronta per le trattative, ha ...