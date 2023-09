Putin fa tornare la statua di Feliks di Ferro | il regista delle purghe staliniane e fondatore della Cheka

(Di martedì 12 settembre 2023) Tornano in Russia, per volere di, i simboli del terrore sovietico. Da ieri infatti è tornata al suo posto la(una copia) di“di” Dzerzhinskij, lo spietatopolizia segreta sovieticae supervisoreche fecero 700mila vittime. Laoriginale abbattuta nel 1991 Il monumento alè stato inaugurato vicino alla sede del Svr, i servizi esteriRussia, per ricordare l’anniversario del compleanno di Dzerzhinsky. Laoriginale era stata eretta davanti alla Lubjanka, il famigerato palazzo sede...

...presidente americano Joe Biden si è detto anche recentemente disposto a uno scambio per far... Per comprenderlo occorre entrare nella logica dello Stato mafioso russo di Vladimir, un uomo ...E' la Russia, e guarda caso c'era già, divenuto presidente in marzo del 2000 (chissà se con ... e che rifiuterà gli omaggi di qualche generale perché il papà non può piùLa scorsa settimana,aveva menzionato un piano per mandare grano russo ai Paesi in via di sviluppo con l'aiuto della Turchia e del Qatar. Erdogan si è dichiarato a favore del piano ma ha anche ...È l'uomo che Vladimirvorrebbe vederpiù di tutti, tanto da spendersi in prima persona affinché venisse inserito nella lista dei prigionieri da scambiare. Krasikov è stato condannato in ...

Il treno blindato di Kim in Russia, l'incontro con Putin 'in settimana ... Agenzia ANSA

Kim Jong-un in viaggio, vedrà Putin in Russia. Voto nelle zone occupate, Ue: ci saranno conseguenze - Il segretario alla Difesa Usa, Lloyd Austin, si congratula con il nuovo ministro alla Difesa ucraino, Rustem Umerov per la nomina - Il segretario alla Difesa RaiNews

Il leader di Pyongyang è arrivato a bordo del suo treno blindato. Per il Ministro degli Esteri Tajani è il "peggior interlocutore possibile" per Putin. Che da Vladivostok parla anche di Trump ...Vladimir Putin ha annunciato che la Russia sta sviluppando armi basate su nuovi principi fisici: non solo l'incontro con Kim Jong-un, qual è il piano del presidente russoIl leader nordcoreano partito da Pyongyang alla volta di Vladivostok, la trasferta dovrebbe durare almeno 20 ore ...