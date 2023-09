Putin e Kim | incontro in Russia | armi e guerra | cosa sappiamo

Leggi su forzearmatenews

(Di martedì 12 settembre 2023) (Adnkronos) – Kim Jong-un è inper l'con Vladimir. Il leader della Corea del Nord è arrivato con il suo treno, partito domenica sera da Pyongyang. L', che potrebbe avvenire domani, andrà in scena nell'estremo oriente dellaal momento è a Vladivostok, dove partecipa al Forum economico orientale. Non è chiaro dove si svolgerà l': la sede ufficiale non è stata resa nota. Il vertice prevede anche un faccia a faccia tra il leader nordcoreano e il presidente russo. Al termine dell', secondo quanto riferisce l'agenzia Tass, non è prevista una conferenza stampa. Dovrebbe andare in scena invece un pranzo ufficiale con la partecipazione di due delegazioni.e Kim ufficialmente ...