..."di lui una persecuzione politica" "Tutto cio' che accade a Trump e' persecuzione per ragioni politiche" ma le accuse di connessioni dell'ex presidente Usa con la Russia sono "assurde"....Le inchieste giudiziarieDonald Trump negli Usa sono "una persecuzione per ragioni politiche". Lo ha detto il presidente russo Vladimirintervenendo al Forum economico dell'Oriente a Vladivostok. Comunque, ha ...Le inchieste giudiziarieDonald Trump negli Usa sono "una persecuzione per ragioni politiche". Lo ha detto il presidente russo Vladimirintervenendo al Forum economico dell'Oriente a Vladivostok. Comunque, ha ...

Putin, 'contro Trump una persecuzione politica' - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

Al centro dei colloqui nuove armi per la Russia ma oggi il presidente parla a tutto tondo, di pace, di Cina, di Trump e fa un mea culpa su Cecoslovacchia e Ungheria (ma non sull'Ucraina). "L'Occidente ...Il convoglio del leader nordocreano è transitato in “totale segretezza” per la stazione di Chasan, situata in territorio russo vicino al confine, per poi proseguire sulla ferrovia transiberiana. Il pr ...