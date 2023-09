Putin | Contro Trump persecuzione politica che mostra il marciume del sistema politico Usa - VIDEO

... "di lui una persecuzione politica" "Tutto ciò che accade a Trump è persecuzione per ragioni politiche" ma le accuse di connessioni dell'ex presidente Usa con la Russia sono "assurde"....Non siamo trockisti, ha dettocon chiara ironia. Secondo il leader del Cremlino la controffensiva dellUcrainale forze russe finora e' fallita e lesercito ucraino ha subito pesanti ...Vladimir, in attesa dell'incontro con il leader nordcoreano Kim Jong - un, snocciola i suoi numeri sulla controffensiva che l'Ucraina sta conducendo nella guerrala Russia. Kiev, come confermano ...Un guerrafondaio nazionalista e omofobo che in più occasioni ha benedetto la guerra imperialista die lanciato anatemil'Occidente. "Oggi la Russia si trova di fronte al compito più importante: uscire vittoriosa dalla lotta che le forze del male stanno scatenandodi noi. E non ...

Putin, 'contro Trump una persecuzione politica' - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

Putin: "Contro Trump una persecuzione politica" La Gazzetta del Mezzogiorno

Il presidente russo Vladimir Putin ha definito i processi penali contro l’ex presidente americano Donald Trump una “persecuzione politica”. Ha poi sottolineato che mostrano tutta la corruzione negli ...uno strumento con cui il regime di fatto proibisce ogni critica contro la crudele invasione dell’Ucraina. Quando gli è stato chiesto se prevedesse una nuova mobilitazione parziale dei riservisti russi ...Vladimir Putin, in attesa dell'incontro con il leader nordcoreano Kim Jong-un, snocciola i suoi numeri sulla controffensiva che l'Ucraina sta conducendo nella guerra contro la Russia. Kiev, come confe ...