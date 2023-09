Putin aspetta Kim Jon Un per discutere di armi. 'Non serve vedere i leader del G20'

(Di martedì 12 settembre 2023) su Tg. La7.it - Kim Jong Un in viaggio nel territorio russo per Vladivostock Mentre Kim Jong Un sta percorrendo in treno il suolo russo per arrivare a Vladivostock (video) ed ...

Mentre l'Ucraina può contare sulla armi statunitensi, britanniche, polacche e tedesche, (una nuova tranche sarebbe in arrivo da Washington )sinuove munizioni, proiettili e razzi, ...

Putin aspetta Kim Jong Un. 'Non ci serve vedere i leader del G20' TGLA7

Mentre Kim Jong Un sta percorrendo in treno il suolo russo per arrivare a Vladivostock (video) ed incontrare Putin nelle prossime ore ( e qui discutere di forniture militari), oggi è il presidente rus ...Al centro dei colloqui nuove armi per la Russia ma oggi il presidente parla a tutto tondo, di pace, di Cina, di Trump e fa un mea culpa su Cecoslovacchia e Ungheria (ma non sull'Ucraina). "L'Occidente ...