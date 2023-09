Putin | «71 500 soldati ucraini eliminati nella controffensiva»

L'esercito ucraino ha già perso 71.soldati da quando Kiev ha iniziato la sua controffensiva. E' quanto ha dichiarato il Presidente della Federazione Russa, Vladimir, citato dall'agenzia di ...Il presidente russo Vladimirha affermato che sono già 71.i soldati persi dall'Ucraina dall'inizio della controffensiva, all'inizio di giugno, che non ha portato a "nessun risultato". Lo riferisce l'agenzia Tass.L'occasione serve aanche per ricordare le forze schierate sul campo da inizio anno, ... E tuttora ogni giorno se ne aggiungono tra i 1.000 e i 1.", ha dichiarato il leader russo. Sempre ...Il capo del Cremlino Vladimirha dichiarato martedì che ogni giorno tra 1.000 e 1.russi firmano contratti volontari per arruolarsi nell'esercito.ha risposto alla domanda se la Russia avesse bisogno di introdurre ...

Putin: la controffensiva non produce risultati. Negoziati Gli Usa spingano Kiev a revocare il veto - Il ministero della Difesa russo dice di aver distrutto un lanciarazzi di fabbricazione turca - Il ministero della Difesa russo dice di aver distrutto un lanciarazzi di fab RaiNews

Ucraina, Putin: "In controffensiva, Kiev ha perso 71.500 soldati" PPN - Prima Pagina News

In attesa di incontrare il dittatore nordcoreano Kim Jong-Un, Vladimir Putin è intervenuto al Forum economico orientale di Vladivostok dicendo che Mosca sta sviluppando nuove armi «laser, ipersoniche ...Il presidente russo Vladimir Putin ha affermato che sono già 71.500 i soldati persi dall'Ucraina dall'inizio della controffensiva, all'inizio di giugno, che non ha portato a "nessun risultato". Lo ...Relativamente alla guerra in corso nel cuore dell’Europa, il presidente russo Putin ha affermato che sono già 71.500 i soldati persi dall’Ucraina dall’inizio della controffensiva, all’inizio di giugno ...