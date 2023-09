Pulisic e Chukwueze | avvisi all’Inter da Uzbekistan e Sao Tomé ? CdS

Leggi su inter-news

(Di martedì 12 settembre 2023)mandano segnalie a Pioli in vista del derby di sabato. A segno controe Saodurante la sosta ARMI ? Pioli contro l’Inter proverà a giocarsi la doppia arma. L’americano è candidato ad una maglia dal primo minuto, mentre il nigeriano è il jolly pronto a subentrare. Intanto, in Nazionale arrivano dei segnali in zona gol: il capitano degli USA ha segnato su calcio di rigore nell’amichevole contro l’sabato; mentre l’ex Villarreal ha timbrato contro Sao. Insomma, non proprio due nazionali che navigano nei primi posti del ranking Fifa. Per, ultimo impegno questa notte contro l’Oman. Mentreè tornato a ...