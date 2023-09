Protesta degli studenti a Roma | “Caro libri insostenibile | dal governo solo dichiarazioni incommentabili”

(Di martedì 12 settembre 2023) Asi torna nelle classi e non mancano le proteste. Questa mattina la ReteMedi ha organizzato una manifestazione con striscione all’ingresso del Liceo Classico Albertelli nel centro città: “Sono tre i grandi temi: ilche è diventato, i PCTO che non servono e mettono spesso a rischio la sicurezzanei luoghi di lavoro e la mancanza di supporto per gli” dice Anna. E poi un appello: “Ilintervenga seriamente, finora”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Come al solito, c'è chicivilmente e chi sceglie di usare modi più spicci, preferendo la tanica allo striscione. ... il cui costo finirà col ricadere sulle bolletteitaliani. Anche quelli ...... impone una seria riflessione sull'avvio di iniziative dipubbliche per chiedere urgenti ... auspicando un urgente interventoorganismi istituzionali e politici della Città di Viterbo ...Nel 1970, il curatore Henry Hopkins invitò 47 artisti al PadiglioneStati Uniti per la 35a Biennale di Venezia. Più della metà si ritirò percontro la guerra del Vietnam. Hopkins ...

Protesta degli studenti a Roma: “Caro libri insostenibile, dal governo solo dichiarazioni… Il Fatto Quotidiano

Savona, il governatore e commissario all’opera dopo la catena umana al mare per protesta: «Ce n’è uno anche alle Cinque Terre e non mi sembra sia mai successo nulla... L’unico mostro che vedo è la bol ...Primo giorno di scuola e prima protesta degli studenti, a Torino. L'iniziativa davanti allo storico Liceo Gioberti, uno dei simboli dei movimenti studenteschi degli anni '70 in città, in via Sant'Otta ...