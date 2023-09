Prosegue l' Emergenza Idrica | 24 Comuni Abruzzesi Senza Acqua di Notte

(Di martedì 12 settembre 2023) Chieti - L'continua per 24della provincia di Chieti, con ulteriori chiusure programmate per garantire un uso responsabile delle risorse idriche. Il gestore Sasi ha annunciato che queste restrizioni saranno in vigore dall'11 al 18 settembre. Inoltre, è stato necessario aggiungere nuove chiusure per latra lunedì 11 e martedì 12 in sette. Iinteressati alle nuove chiusure notturne includono Altino (Selva di Altino), Paglieta, Atessa (via Saletti, Piazzano, zona industriale,viva e via degli Orti di Atessa, oltre che contrada Marraone e Piana la Barca del comune di Paglieta), Archi (zona Caduna, via Nazionale, Zainello), Mozzagrogna (zona Capoluogo e Rosciavizza, zona Pedemontana fino a zona Industriale Cerratina), ...

... della Guardia costiera, della Gdf", spiega il commissario straordinario per l'migranti. "Oggi la presenza di un migrante non supera le 36 ore -- l'hotspot non è mai stato al ...... della Guardia costiera, della Gdf', spiega il commissario straordinario per l'migranti. 'Oggi la presenza di un migrante non supera le 36 ore -- l'hotspot non è mai stato al ...TRENTO. Tre feriti oggi, in val di Fassa, a seguito di incidenti con il parapendio.dunque una scia di episodi drammatici che vedono come protagoniste le vele sui cieli del .... I due ...

Emergenza cinghiali: prosegue il lavoro di coordinamento della ... Provincia di Padova |

L'Emergenza Idrica continua per 24 comuni della provincia di Chieti, con ulteriori chiusure programmate per garantire un uso responsabile delle risorse idriche. Il gestore Sasi ha annunciato che ...Un territorio come il nostro che, grazie alle amministrazioni locali e alla buona volontà di tanti, sta mantenendo un trend positivo, non può proseguire nell’incertezza". E note dolenti vengono dal ...